İsrail Ordusu, Beyrut'taki Hedeflerini Açıklayıp Tahliye Talep Etti

İsrail Ordusu, Beyrut'un Güneyinde Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah tarafından kontrol edilen Dahiye bölgesinde belirli hedeflere saldıracağının sinyalini vererek, bölgedeki vatandaşlardan derhal tahliye olmalarını istedi.

Belirtilen Hedefler ve Tahliye Talebi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Burc el-Baracine Mahallesi'nde yer alan el-Emir Okulu'nun yakınındaki binaların hedef alındığını açıkladı. Adraee, "Bu binalarda yaşayanların derhal bölgelerinden en az 500 metre uzaklaşması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Devam Eden Saldırılar ve Sonuçları

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine yönelik birkaç saatten beri Leyleki ve Hades mahallelerine saldırılar düzenliyor. Akşam saatlerinde yapılan hava saldırıları sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarla birlikte, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgesine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu 783 kişi yaşamını yitirdi. Bombardımanlar sonucunda 150 bine yakın kişi de yerinden edildi.

Hizbullah'ın Karşılık Verdiği Füzeli Saldırılar

Hizbullah, İsrail ordusunun yoğun bombardımanına yanıt olarak füze saldırıları gerçekleştiriyor. Bu saldırılar, çoğunlukla İsrail ordusunun üslerini hedef alıyor, ancak önemli bir hasar bildirilmediği ifade ediliyor.

Göç Dalgalanması ve Sığınmacılar

Beyrut ve çevresindeki bölgelere olan göç dalgası sürerken, bazı kişilerin Suriye'ye de kaçtığı belirtiliyor.