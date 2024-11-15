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İsrail Ordusu, Beyrut'un Dahiye Bölgesi İçin Tahliye Uyarısı Yayımladı

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik tahliye uyarısı yaparak, bölgedeki güvenlik tehdidini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 07:58
İsrail Ordusu, Beyrut'un Dahiye Bölgesi İçin Tahliye Uyarısı Yayımladı

İsrail Ordusu'ndan Tahliye Uyarısı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürmekte olan Lübnan’a yönelik saldırılarını artırırken, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi için önemli bir tahliye uyarısı yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, Dahiye’deki Gubeyri semtindeki bazı binaların hedef alınabileceğini belirtti.

Dahiye Bölgesindeki Güvenlik Tehdidi

Sözcü, halkı uyararak, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah’a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri’de ekli haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir," dedi.

Lüban'da Can Kayıpları Arttı

Lübnan, 8 Ekim'den bu yana süregelen çatışmalarda ciddi kayıplar veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süreçte 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 386 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 14 bin 417 kişi yaralandı. Bu sırada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Göç Dalgası ve Yerinden Edilenler

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lüban hükümeti, yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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