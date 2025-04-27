İsrail Ordusu, Beyrut'un Güneyini Hava Saldırısıyla Hedef Aldı

İsrail Ordusu Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'nde bir binayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırının, bölgedeki tahliye uyarısından sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Resmi Açıklamalar ve Can Kaybı Bilgisi

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının 3 füzeyle hedef aldığı binada can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Hizbullah'a Yönelik İddialar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait hassas füzelerin depolandığı bir binayı bombaladıklarını iddia etti. Adraee, Hizbullah'ın bu davranışının İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatlara aykırı olduğunu savundu.

Hava Uyarıları ve İHA Faaliyetleri

Adraee, Hades Mahallesi'ndeki hedefle ilgili olarak, çevredeki binaların tahliyesini istemişti. Bu tehditten sonra Beyrut'un güneyinde insanların güvenli bölgelerden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açıldığı bildirildi. Buna ek olarak, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da bölgedeki uyarı atışı olarak küçük roketlerle saldırı düzenledi.

Önceki Saldırılar ve Değerlendirmeler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyurmuş ve ardından Beyrut'u hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. En son 1 Nisan'da düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Bu saldırı, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a gerçekleştirilen ilk bombardıman olmuştu. Ayrıca, Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, ateşkes anlaşmasının bu süreçte toplam 2 bin 740 kez ihlal edildiğini ve bu saldırılarda 190 kişinin yaşamını yitirdiğini, 485 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.