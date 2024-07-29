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İsrail Ordusu, Beytullahim'de Filistinlilere Yönelik Gözaltı Operasyonu Düzenledi

İsrail güçleri, Beytullahim'deki ed-Dehiyşe Mülteci Kampı'nda geniş çaplı gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:14
İsrail Ordusu, Beytullahim'de Filistinlilere Yönelik Gözaltı Operasyonu Düzenledi

İsrail Askerleri, Beytullahim'de Filistinlilere Gözaltı Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim şehrinde bulunan ed-Dehiyşe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Filistinlilerin evleri didik didik arandı.

Dikkat Çeken Gözaltılar ve Gözyaşartıcı Gaz Kullanımı

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, bazı ailelerin tüm üyelerinin de aralarında bulunduğu onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine, İsrail askerleri gerçek mermiler ve gözyaşartıcı gazlar kullandı. Sorgulamak amacıyla kamp yakınında kurulan bir merkezi kullandıkları ifade edildi.

Batı Şeria'daki Diğer Baskınlar

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim ve Ramallah kentlerine de baskın düzenlediği bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandığı gözlemleniyor.

Human Rights İhlalleri ve Eleştiriler

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima askeri gözaltı merkezinde alıkonulan Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleler ile ilgili bulgular yayımladı. Haberde, Gazzelilerin gözleri kapalı ve elleri kelepçeli olarak günde ortalama 18 saat açık alanda tutulduğu belirtildi. Ayrıca, gözaltı merkezinde tutulanların bazıları 3 aya kadar burada kalmakta ve bu süreçte ciddi insanlık dışı koşullara maruz kaldıkları ifade edildi.

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