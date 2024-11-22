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İsrail Ordusu Cenin'e Yine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Cenin kentine ve kampına düzenlediği baskınla bölgede gerginliği artırdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:18
İsrail Ordusu Cenin'e Yine Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Cenin'e Yine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına bir kez daha baskın düzenledi.

Filistin devlet televizyonunun bildirisine göre, dün gerçekleştirilen baskında İsrail askerleri, bölgedeki Filistinlilere müdahalede bulundu. Cenin'e yapılan bu son saldırı, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen saldırılardan sonra geldi. Bu geçmiş saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 5'inin cenazesine el konulmuştu.

İsrail güçleri, baskının ardından akşam saatlerinde Cenin kenti ve mülteci kampından çekilmek zorunda kaldı. Yaşanan bu olaylar, bölgede artan gerginliğin yeni bir boyuta ulaşmasına sebep oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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