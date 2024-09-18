İsrail Ordusu Gazze'de 4 Askerini Kaybetti

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmalar sonucunda 4 askerinin yaşamını yitirdiğini, 6 askerinin de yaralandığını kamuoyuna duyurdu.

Çatışmanın Merkezi: Refah

Açıklamaya göre, çatışmalar Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti çevresinde gerçekleşti. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, bu çatışmaların detaylarına da yer verildi.

İsrail Ordusunun Kayıpları

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından, İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre, şu ana kadar 713 askeri yaşamını yitirdi. Bu kayıpların 346'sının karadan yapılan işgaller sırasında olduğu belirtildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların ne denli ciddi boyutlara ulaştığını ve iki taraf arasındaki gerginliğin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.