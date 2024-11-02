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İsrail Ordusu Gazze'de Ambulansa Saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yaralıları taşıyan bir ambulansı İHA ile hedef aldı, ambulansta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:49
İsrail Ordusu Gazze'de Ambulansa Saldırdı

İsrail Ordusu Ambulansı Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yaralıları taşımakta olan bir ambulansa insansız hava aracı (İHA) ile ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucunda ambulansta önemli hasar meydana geldi.

Görgü Tanıkları Olayı Açıkladı

Görgü tanıkları, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Ebu İskender bölgesinde yaralıları taşıyan ambulansı hedef aldığını ifade ettiler.

Ambulans ekibinde herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, aracın ön kısmının hasar gördüğü öğrenildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender ve Es-Saftavi bölgelerine yönelik bombardımanlarının sürdüğü bildirildi.

Yaralılar ve Müdahale Çabaları

Görgü tanıkları, devam eden saldırılar neticesinde birçok Filistinlinin yaralandığını ve ambulansların yaralılara ulaşmakta zorluklar yaşadığını aktardılar. Siviller, yaralıların bir kısmını kurtarıp Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne ulaştırmayı başardıklarını belirttiler.

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