İsrail Ordusu: Gazze'de Bir Asker Daha Öldü — Çavuş Chalachew Shimon Demalash

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 21 yaşındaki Çavuş Chalachew Shimon Demalash'ın öldüğünü açıkladı; açıklanan İsrail asker sayısı 912'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:18
Gazze Şeridi'ne hava ve kara saldırıları düzenleyip insani yardım girişini engelleyen ve sıkı abluka uygulayan İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Çavuş Chalachew Shimon Demalash'ın (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 912 olurken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı 466 olarak açıklandı.

Saldırıların ve can kayıplarının boyutları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 823 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 944 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 531e, yaralıların sayısı ise 18 bin 531e yükseldi.

İşgal planı ve siyasi beyanlar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya koyduğunu bildirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

