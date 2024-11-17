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İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri daha hayatını kaybetti, ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:31
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

Gazze'de Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleşen çatışmalarda bir askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordunun duyurusuna göre, başçavuş rütbesindeki yedek asker Idan Keenan (21), Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde devriye görevindeyken keskin nişancıların açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti.

İsrail Askeri Kaybı ve Filistinli Sivil Ölümleri

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 796'ya ulaştı. Bu sayının 374'ü, kara operasyonları sırasında gerçekleşti. Savaşın başlangıcından itibaren, Gazze'ye yönelik düzenlenen hava saldırılarında, 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 43 bin 799 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 103 bin 601 kişi de yaralandı.

Yetkililer, muhtemelen enkaz altında hala binlerce ceset bulunduğunu bildirirken, sivil altyapının büyük zarar gördüğü ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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