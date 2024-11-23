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İsrail Ordusu Gazze'de Camiyi Bombaladı: 3 Yaralı

Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanı sonucu bir cami hedef alındı, en az 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:27
İsrail Ordusu Gazze'de Camiyi Bombaladı: 3 Yaralı

İsrail Bombardımanı Gazze'yi Sarstı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir camiyi hedef alması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Saldırının detayları hakkında bilgi veren Cibaliya'daki El-Avde Hastanesi, caminin bombalanmasının ardından yaralı sayısının yükselmesi bekleniyor.

Cami ve Çevresinde Büyük Hasar

İsrail savaş uçaklarının el-Faruk Camisi ve çevresine düzenlediği bombardımanda, cami kullanılamaz hale gelirken, saldırıdan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntülerde bölge halkının çığlıklar içinde kaçıştığı ve caminin harabeye döndüğü açıkça görülüyor.

Ölü ve Yaralı Sayısında Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor ve bu süre zarfında 815 cami tamamen yıkıldı, 151 caminin de restorasyona ihtiyacı var. Bu saldırılarda, 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 44 bin 176 Filistinli hayatını kaybetti. Kahraman halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınıyor, sivil altyapı büyük zarar görüyor.

Enkaz Altında Yaşam Mücadelesi

Hastanelerde tedavi görenlerin yanı sıra, enkaz altında halen binlerce ölü olduğuna dair bilgiler geliyor. Bölgedeki insani kriz derinleşirken, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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