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İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Zorla Yerinden Ediyor

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. Kış şartları nedeniyle hayat kayıpları artıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:38
İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Zorla Yerinden Ediyor

İsrail Ordusu'nun Gazze'deki Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde, Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürmekte. Ordunun Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Gazze'nin orta kısmındaki Bureyc bölgesindeki Filistinlilerden sığındıkları yerleri terk etmelerini istedi.

Güvenli Bölgelere Geçiş Çağrısı

Adraee, yayımladığı haritada yer alan Bureyc'teki bazı yerlerdeki Filistinlilere, güvenli olduğunu iddia ettikleri ve birkaç gün önce saldırı düzenledikleri El-Mevasi'ye geçmeleri gerektiğini bildirdi. Bunun gerekçesi olarak ise, söz konusu bölgeden İsrail'e roket atıldığını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Verileri Alarm Veriyor

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon kişi yaşamaktadır ve her 10 kişiden 9'u, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiştir. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu, İsrail saldırılarındaki ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışmaktadır.

Soğuk Kış, Hayat Kayıplarını Artırıyor

Kış aylarının başlamasıyla birlikte, Gazze'de son 10 gün içinde 6'sı bebek olmak üzere toplamda 7 kişi, soğuktan donarak hayatını kaybetmiştir.

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