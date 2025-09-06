DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.564.405,48 0,64%

İsrail Ordusu Gazze'de Kara Saldırılarını Genişletti: Kentten Tahliye Çağrısı

İsrail ordusu Gazze kentinde kara saldırılarını genişletti; Mevasi'yi 'insani bölge' ilan ederek halkı kenti terk etmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:05
İsrail Ordusu Gazze'de Kara Saldırılarını Genişletti: Kentten Tahliye Çağrısı

İsrail Ordusu Gazze'de Kara Saldırılarını Genişletti: Kentten Tahliye Çağrısı

Mevasi 'insani bölge' ilan edildi, halk Reşid Caddesi'nden arama yapılmaksızın çıkabilecek

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

Adraee, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan ettiklerini ve Gazzelilerden kenti bir an önce terk etmelerini istediğini belirtti.

Adraee'nin açıklamasına göre, Gazzeliler Reşid Caddesi üzerinden 'arama yapılmaksızın' kentten ayrılabilecek ve Mevasi'de sahra hastanesi, ilaç, gıda ve su gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğu iddia edildi. Ayrıca Adraee, Mevasi'ye Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların ulaştırılacağını savundu.

Öte yandan, İsrail ordusunun daha önce de Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan ettiği, ancak hem oraya giden Filistinlileri hem de Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef aldığı kaydediliyor.

Saldırılar ve can kaybı verileri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocakta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü 'sözde yardım dağıtım noktalarında' Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye, yaralıların sayısı ise 17 bin 434 oldu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hava Kirliliğiyle Mücadele: Temiz Hava Eylem Planları Öne Çıkıyor
2
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım
4
Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı
5
Tekirdağ'da Denizde Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
6
Manavgat'ta Deniz Kaplumbağası Ambulansı Hizmete Giriyor
7
Yenidoğan Çetesi Davası: 33. Duruşma Başladı — Fırat Sarı ve 57 Sanık Yargılanıyor

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı