İsrail Ordusu Gazze'de Nasır Hastanesini Vurdu: 1 Ölü

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni hedef alarak 1 Filistinlinin ölümüne ve çok sayıda yaralıya sebep oldu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:36
İsrail Ordusu Gazze'de Nasır Hastanesini Vurdu: 1 Ölü

İsrail Ordusu, Gazze'de Nasır Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, hastanenin ikinci katı füze saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonrası hastanede yangın çıktığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan aktarılan bilgilere göre, saldırıda en az bir kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılardan birinin sağlık ekipleri arasında olduğu belirtildi.

Panik Ortamı ve Yaralılar

Hastanenin hedef alınan bölümünde ciddi hasar meydana geldiği kaydedilirken, panik ortamı oluştu. Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük sağlık kuruluşu olarak biliniyor ve birçok hasta ile yaralıya ev sahipliği yapıyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef aldığı öğrenildi. Bu saldırılar sonucunda Gazze'de 34 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'de Şiddetli Saldırılar Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Bu süreçte, yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 670'ten fazla Filistinli yaşamını yitirmiş ve 1200'ü aşkın kişi yaralanmıştır.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e ve yaralananların sayısı 113 bin 274'e yükselmiştir. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini belirtmiştir.

Hamas ise yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese uymadığını ve Gazze'de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etmiştir. İsrail'in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden almasını gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşmektedir.

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