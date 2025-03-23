İsrail Ordusu Gazze'de Refah'ı Kuşatma Altına Aldı

İsrail Ordusu Refah'ta Sivilleri Kuşatma Altına Aldı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde saldırılarını artırarak Tel Sultan'daki Es-Suudi mahallesinde yüzlerce sivili kuşattı. Askeri araçlarla bölgeye giren ordu, sivillere saldırarak ayrılma girişimlerini engelledi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri Tel Sultan mahallesinden zorla yerinden edilen Filistinlilere ateş açarak ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Askerlerin belirlediği zorunlu göç güzergahında ise arama-kontrol noktaları kuruldu.

Ambulanslar ve Sağlık Ekipleri Abluka Altında

Refah kentinde, Filistin Kızılayı'na ait ambulansların kuşatma altında tutulduğuna dair bilgiler geldi. Sağlık ekipleriyle irtibat sağlanamadığı ve bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı öğrenildi. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, ambulanslarla iletişimlerinin kesildiğini duyurdu.

Kuşatma altındaki ekiplerin zarar görmemesi konusunda uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşları Filistinlilerin korunması için sorumluluk almaya davet etti.

İsrail Ordusunun Tehditleri ve Saldırıları

İsrail ordusu, Refah’taki Tel Sultan mahallesinin acilen boşaltılması uyarısında bulundu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, bölgenin “tehlikeli savaş bölgesi” olduğuna dikkat çekerek, Filistinlilerin güvenli bölgeleri tercih etmelerini istedi. Ayrıca, gece boyu süren saldırılara maruz kalan Mevasi bölgesine gitmeleri yönünde talimat verildi.

Bugün erken saatlerde, İsrail güçleri Refah ve Han Yunus'ta zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır ve evlere hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.