İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi, 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde gerçekleştirdiği saldırılarla 3 evi ve bir tarım arazisini hedef aldı. Bu saldırılar sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıda Hedef Alınan Yerler

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinde Filistinli Ebu Ramazan'ın evini, Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Hamdan ailesinin evini vurdu. Bu bombardımanlar sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ekstra Hedefler ve Yaralanmalar

Ayrıca, İsrail güçleri Nusayrat'taki Sevariha bölgesinde bir tarım arazisini ve Han Yunus kentinde bir başka evi hedef alarak çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, bölgede gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.