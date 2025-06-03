İsrail Ordusu, Gazze’de Yardım Almaya Gelen Filistinlilere Ateş Açtığını Kabul Etti

İsrail Ordusundan Tartışmalı İtiraf

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını itiraf etti. Bu durum, bölgedeki sivillerin hayatını tehlikeye atan bir olaylar dizisinin parçası olarak öne çıkıyor.

Yardım Alamayan Siviller ve Saldırılar

Son günlerde yaygınlaşan saldırılar sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, İsrail ordusu bir kez daha yardım almak isteyen sivilleri hedef alma suçlamalarını kabul etmek zorunda kaldı. Önceki açıklamalarında durumu inkar eden ordu, bu defa sivillere ateş açtığını doğruladı.

Açıklamalarda Çelişkiler

İsrail ordusu, yardım noktasına yaklaşanların "şüpheli" olduğunu iddia ederek, başlangıçta havaya uyarı ateşi açıldığını öne sürdü. Ancak daha sonra, yardım almak için gelenlere ateş açıldığı kabul edildi. Bu durumun ayrıntılarının hâlâ incelendiği belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan Çarpıcı Rapor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 24 kişinin yanı sıra çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Olaylar karşısında uluslararası toplumun tepkisi giderek büyüyor.

İsrail'in Yardım Dağıtım Mekanizması Üzerine Eleştiriler

İsrail ordusu, 27 Mayıs tarihinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla kurulan yardım noktalarına saldırılar düzenliyor. Bu noktaların oluşturduğu "tampon bölgelerde" sivillere ateş açılması, trajik sonuçlarla karşılık buluyor.

Birleşmiş Milletlerden Uyarılar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtım mekanizmasının bir ölüm tuzağına dönüştüğünü ifade etti. Bu açıklamalar, bölgede insani durumun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sorular Cevapsız Kalıyor

İsrail ordusu, saldırılara ilişkin geçmişteki inkarlarını sürdürse de, son gelişmeler neticesinde yaşanan trajik olaylar, bu durumun sorgulanmasına olanak tanıyor. Gazze'deki insani yardım durumunun iyileşmesi için daha fazla uluslararası destek gerekmekte.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak üzere toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı, yardım dağıtım merkezinin bulunduğu El-Alam bölgesinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Han Yunus’taki Nasır Tıp Kompleksi’ne getirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak üzere toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı, yardım dağıtım merkezinin bulunduğu El-Alam bölgesinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Han Yunus’taki Nasır Tıp Kompleksi’ne getirildi.