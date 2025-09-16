İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Sürgün Emri ve Kara Harekatı

İsrail ordusu Gazze kentinde yeni sürgün emri verdi; Avichay Adraee Raşid Caddesi üzerinden güneye göç çağrısı yaptı, tankların kentte ilerlediği bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:38
Gece boyu süren saldırıların ardından yeni göç çağrısı

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek amacıyla gece boyunca düzenlediği şiddetli saldırıların ardından kentteki Filistinlilere yeni bir sürgün emri yayımladı. Saldırılar, bölgedeki insani koşulları ağırlaştırırken sivillerin zorla yerinden edilme riski büyüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, Gazze Şeridi ile saldırı düzenledikleri kentin tehlikeli çatışma bölgesi olduğunu belirterek, halihazırda kent sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasını sürgün ettiklerini öne sürdü.

Sözcü, İsrail ordusunun Gazze kentinde sivil yapılara yönelik saldırılarla Hamas altyapısını yok etmeye başladığını iddia etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak tanımladığı eylemler, Gazze'de insani krizi derinleştirirken uluslararası toplumda da artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, ordu Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına girişti ve tankların kente girmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve yaklaşık 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını ilan ederek bölgeyi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.

Gelişmeler, Gazze'deki siviller üzerinde ağır insani sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor.

