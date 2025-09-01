İsrail Ordusu Gazze İşgali İçin Yarın 60 Bin Yedek Askeri Silah Altına Alıyor

İsrail ordusu yarın 60 bin yedek askeri silah altına alıyor

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için yürüttüğü hazırlıklar çerçevesinde, yarın itibarıyla kademeli olarak 60 bin yedek askerin silah altına alınmaya başlanacağı bildirildi.

Yedek tugayların görevlendirilmesi

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre ordunun ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı göreve çağıracağı belirtildi. Bu tugayların, düzenli askerlerin Gazze kentinin işgali için düzenlenecek saldırılara katılmasına olanak tanımak amacıyla Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria'ya konuşlandırılacağı aktarıldı.

Yedek askerlerin göreve başlamadan önce 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacağı ifade edildi.

Cephe harekatları ve bölgesel ilerleme

Haberde ayrıca 162. Tümen'in Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99. Tümen'in ise sürdürdüğü saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacağının aktarıldığı belirtildi.

Resmi açıklamalar ve yedek asker sayıları

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos'ta yaptığı basın açıklamasında, Gazze kentini işgal kararı çerçevesinde yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınacak şekilde celp gönderildiğini duyurmuştu. Defrin ayrıca halihazırda silah altındaki 20 bin yedek asker için görev sürelerinin 30 ila 40 gün süreyle uzatıldığı talimatının verildiğini bildirmişti.

İsrail basını ise işgal saldırılarıyla birlikte silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine çıkacağı yönünde haberler paylaşıyor.

Gazze'de çatışmalar ve işgal planı

Gazze kentinin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığı, İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığı bildiriliyor. İsrail'de yayın yapan i24 News kanalı da kentin dış mahallelerinde yoğun çatışma ve ilerleme çabaları olduğunu aktarırken, bu saldırıların İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 21 Ağustos'ta onayladığı 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' olarak isimlendirilen işgal planı kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu 29 Ağustos'ta Gazze kentini 'tehlikeli çatışma bölgesi' ilan etmişti.

İşgal kararının kapsamı

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.