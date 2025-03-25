İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Tahliye Emirlerini Genişletti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey bölgesindeki tahliye emirlerini genişleterek Filistinlilere yeni uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 00:36
İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Tahliye Emirlerini Genişletti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki tahliye emirlerini genişleterek, Filipinlilerin zorla göç ettirilmesini hedefliyor. Ordu, Cibaliya'da yaşayan Filistinlilere yerlerini terk etmeleri için son uyarıyı yaptı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsaldaki sivillerin bulunduğu yerlerden füze atıldığını iddia ederek Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki barınma merkezlerine gitmeye çağırdı. Gazze Şeridi'nin kuzeyi, Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya kentlerini kapsıyor.

Adraee, daha önce yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun sakinlerine de acil olarak batıdaki barınma merkezlerine gitmelerini istemişti. Bu genişleme ile birlikte, tahliye emri Gazze'nin tamamını kapsayacak şekilde genişlemiş oldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırılar sırasında, Filistinliler için göç etmeleri talimatları veren haritalar yayımlamıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu dönemde Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin %90'ı en az bir kez yerinden edilmiştir.

Son olarak, İsrail ordusunun 19 Ocakta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattığı belirtildi.

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