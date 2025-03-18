İsrail Ordusu Gazze'ye Geniş Çaplı Saldırılar Başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından X hesabında yapıldı.

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak), Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı" ifadesini kullandı.

Bu gelişme, bölgede artan tansiyonun yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Saldırının kapsamı ve etkileriyle ilgili detaylar ilerleyen saatlerde netleşecektir.