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İsrail Ordusu Gazze'yi Yok Etmek İçin Robotları Kullanıyor

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun patlayıcı taşıyan robotlarla savaş suçları işlediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:12
İsrail Ordusu Gazze'yi Yok Etmek İçin Robotları Kullanıyor

Gazze Hükümeti'nden Çarpıcı Açıklama

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun, bölgede sivilleri hedef alan ve altyapıyı yok eden saldırılarında patlayıcı taşıyan robotlar kullandığını açıkladı. Bu durum, 'tam teşekküllü savaş suçları' olarak değerlendirildi.

İleri Düzey Askeri Teknolojinin Kullanımı

Açıklamada, İsrail ordusunun, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü soykırım savaşı kapsamında, öldürme ve yok etme konusunda hiçbir mekanizmayı ve yöntemi kullanmaktan çekinmediğine dikkat çekildi. Patlayıcı taşıyan robotların, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak sivilleri doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bu suç niteliğindeki eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve İsrail'in, sivilleri öldürme ve altyapıyı tahrip etme konusunda ısrarını yansıttığı vurgulandı. Ayrıca, insan hakları ihlallerinin derinleştiği ve Filistinlilerin temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı belirtildi.

Sorumluluk ve Çağrı

Açıklamada, suçların sonuçlarından İsrail'in yanı sıra, ABD, İngiltere ve Fransa gibi müttefiklerinin de sorumlu olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrailli yöneticileri yargılamaları ve bu uygulamaları durdurmaları için çağrıda bulunuldu. Ayrıca, insan hakları örgütlerinden ihlalleri belgelemeleri ve faillerinin cezalandırılması için uluslararası adalete teslim etmeleri talep edildi.

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