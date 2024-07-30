İsrail Ordusu Han Yunus'tan Çekildi: Bölgedeki Durum Sıkıntılı

İsrail Ordusu Han Yunus'tan Çekiliyor

İsrail ordusu, bir hafta süren karadan saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti doğusundan geri çekildi. Bu süreçte bölgeye güvenli bölge ilan edilmesine rağmen askerler, kentin güneyine yönelik ilerleyişini devam ettiriyor.

Bölge Sakinlerinden Gözlemler

Bölge halkı, sabah saatlerinden itibaren, kenti terk eden yüzlerce Filistinlinin Han Yunus'un doğusundaki evlerine dönmeye başladığını bildirdi. Ancak görgü tanıkları, bu dönüş sürecinde çok sayıda Filistinli cesedi ve tahrip edilen mezarlıkların bulunduğunu aktardı.

Can Kayıpları ve Saldırılar

Gazze Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Han Yunus'un kuzeyinde düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybeden bir kadının cesedinin yanı sıra yaralı altı kişiye ulaştıklarını duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kentte birçok evi hedef aldığı bildirildi.

Saint Porphyrius Kilisesi'ne Saldırı İddiası

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki 8. Cadde çevresinde bombaladığı bir evin enkazından sekiz kişinin cesedi çıkarıldı. Bunun yanı sıra, yerinden edilen Gazzeli Hristiyanların sığındığı Saint Porphyrius Kilisesi'nin vurulması sonucu da can kaybı yaşandığı öne sürülüyor.

Bu gelişmeler, bölgede yaşanan insani krizin daha da derinleştiğine işaret ediyor.