İsrail Ordusu, Kassam'ın Han Yunus Saldırısındaki 'başarısızlığını' Kabul Etti

İsrail ordusu, Han Yunus'ta Kassam Tugayları tarafından düzenlenen saldırıda mevzi sızmasının 'başarısızlık' olduğunu kabul etti; çatışmada en az 8 militan öldü, 3 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:06
İsrail Ordusu, Kassam'ın Han Yunus Saldırısındaki 'başarısızlığını' Kabul Etti

İsrail ordusu Kassam'ın Han Yunus saldırısındaki 'başarısızlığını' kabul etti

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün Han Yunus'ta düzenlenen saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Saldırının detayları

Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, dün sabah saatlerinde yaklaşık 15-20 Kassam savaşçısı tünel üzerinden yeni kurulan bir İsrail askeri mevzisine sızdı. Saldırganlar üç gruba ayrıldı; bir grup mevzilenip takviye kuvvetlere ateş açtı, diğerleri ise İsrail askerlerinin bulunduğu binalara girerek yakın mesafeden çatışmaya girdi.

Haberde, çatışma başlamadan önce bölgedeki bir İsrail güvenlik kamerasının vurularak devre dışı bırakıldığı, çatışmaların yaklaşık üç saat sürdüğü ve en az 8 Kassam savaşçısının çatışmada, birinin de hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca ordu, saldırganların kaleşnikoflar, el bombaları, patlayıcılar ve sedye taşıdığını ileri sürdü.

Tüneller ve istihbarat

İsrail ordusu, söz konusu tünel girişinin iki ay önce imha edildiğini duyurmuştu. Ancak askeri yetkililer, Hamas’ın tüneli yeniden faaliyete geçirdiğini ve benzer şekilde başka tünelleri de onardığını kabul etti.

Haaretz gazetesi ise ordunun yoğun istihbarat toplamasına rağmen Hamas güçlerinin fark edilemediğini, bölgede şüpheli hareketlilikler gözlemlendiğini ancak yanlış yerde pusu kurulduğunu yazdı.

Kayıplar ve tarafların açıklamaları

Saldırıda İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı askerleri hedef alındı; yayılan bilgilere göre 3 İsrail askeri yaralandı. Kassam Tugayları ise açıklamasında, 'Merkava-4 tanklarının imha edildiğini, İsrail askerlerinin bulunduğu binalarda yakın mesafeden çatışma yaşandığını ve kayıplar verdirildiğini' duyurdu.

Gazze'deki sivil bilanço

İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 192 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı.

