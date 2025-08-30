DOLAR
İsrail Ordusu Kuneytra'da El-İşşe Köyüne Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Kuneytra'ya bağlı El-İşşe köyüne gece yarısından sonra girerek iki eve baskın yaptı; Suriye resmi televizyonu bildiriyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:40
Gece yarısından sonra iki eve girildi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu gece yarısından sonra Kuneytra iline bağlı El-İşşe köyüne operasyon düzenledi.

Haberde, İsrail ordusuna ait iki askeri aracın köye girerek iki eve baskın yaptığı ve evlerde arama yaptığı belirtildi. Habette yer alan ifadede, "Gece yarısından sonra İsrail ordusu köydeki iki evde arama yaptı." denildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlediği; eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

