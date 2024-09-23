İsrail Ordusu Lübnan’a 300 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Lübnan'ı Hedef Aldı

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine toplamda 300'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklama ve Onay Süreci

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıların Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından Hizbullah'a ait hedeflere yönelik olarak onaylandığı belirtildi.

Görüntüler ve Etkiler

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, saldırıların ardından Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok yerden yoğun dumanların yükseldiğini gösteriyor.

Saldırıların Başlangıcı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde iki ayrı hava saldırısına başladığını ve bu operasyonlarda özellikle Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki belirli bölgelerin hedef alındığını ifade etti.