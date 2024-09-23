DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,01 0,33%
ALTIN
2.878,98 -0,16%
BITCOIN
2.165.649,52 -0,41%

İsrail Ordusu Lübnan’a 300 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da 300'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:52
İsrail Ordusu Lübnan’a 300 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Lübnan'ı Hedef Aldı

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine toplamda 300'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklama ve Onay Süreci

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıların Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından Hizbullah'a ait hedeflere yönelik olarak onaylandığı belirtildi.

Görüntüler ve Etkiler

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, saldırıların ardından Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok yerden yoğun dumanların yükseldiğini gösteriyor.

Saldırıların Başlangıcı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde iki ayrı hava saldırısına başladığını ve bu operasyonlarda özellikle Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki belirli bölgelerin hedef alındığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı
2
Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi
3
Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
4
Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Tespit Hayat Kurtarır
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı