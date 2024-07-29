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İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, Marun el Ras ve çevresindeki bölgeleri hedef aldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 22:26
İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Saldırının Detayları

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Marun el Ras ve Şihin beldelerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılardan biri sırasında Marun el Ras'a atılan füzelerden birinin patlamadığı bildirildi.

İnsansız Hava Aracı Kullanıldı

Ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracından fırlatılan bir füzenin de Ayta eş-Şaab beldesine düştüğü kaydedildi. Ancak şu ana kadar, saldırılarla ilgili ölü veya yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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