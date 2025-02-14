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İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:59
İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyini Vurdu

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bulunan iki farklı bölgeye hava saldırısı düzenledi. Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırılar Nebatiye ilinin Deyr Siryan ve Yahmur eş-Şakif beldeleri arasındaki bölge ile Sur iline bağlı Zebkin Vadisi'ne gerçekleştirildi.

Can Kaybı ve Yaralı Bilgisi Henüz Yok

Resmi kaynaklar, bu hava saldırıları hakkında henüz herhangi bir can kaybı ve yaralı bilgisi paylaşmadı. Ancak, bölgedeki gerginlik ve saldırılar gündemdeki yerini koruyor.

Hizbullah'a Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait askeri hedeflerin hedef alındığı ifade edildi. Saldırının, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu belirtilerek, bu saldırıların Hizbullah'ın silahlanma ve güçlenme girişimlerini engelleme amacı taşıdığı iddia edildi.

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