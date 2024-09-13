İsrail Ordusu Lübnan'a İHA Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:50
İsrail Ordusu Lübnan'a İHA Saldırısı Düzenledi

İsrail'in İHA Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Ahmediyye beldesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi ölürken, 7 kişi de yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Israeli forces'un hedef aldığı evin konumunu duyurdu.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgiler

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden kişinin yanında, 4 çocuğun da yer aldığı 7 yaralının bulunduğu bilgisini paylaştı. Ancak, İsrail ordusu bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Lübnan'dan İsrail'e İHA İle Saldırı

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'dan iki İHA ile Batı ve Yukarı Celile bölgelerine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ordunun resmi açıklamasında, Lübnan'dan atılan bir İHA'nın Batı Celile bölgesine düştüğü, diğerinin ise Zarit yerleşim biriminin hava sahasında İsrail hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtildi.

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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