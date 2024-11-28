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İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırdı: 2 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı. Ateşkesin ikinci günü gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:00
İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırdı: 2 Yaralı

İsrail ordusunun ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi yaralandı. Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ordunun Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde de bir meydanı vurduğunun bilgisi geldi. Ayrıca, Taybe, el-Hıyam beldeleri ve Sehl Mercaiyun da hedef listesinde yer aldı. Tankların, el-Vizani beldesine yönelik saldırılar düzenlediği ve el-Hıyam'da otomatik silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Hasbaya beldesinde, İsrail tanklarının Kefr Şuba çevresine 2 saldırı yaptığı kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu ise bir insansız hava aracının (İHA), Merkeba beldesinde yasaklı alanlardan bir aracı hedef aldığını ve bu saldırı sonucunda yaralananların olduğunu aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Lübnan'ın güneyindeki 10 köye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Adraee, "Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine yaklaşmama" çağrısında bulunarak, “Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar.” ifadelerini kullandı.

Dün, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak.” maddesi yer alıyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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