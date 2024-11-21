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İsrail Ordusu, Lübnan'daki Sur Bölgesine Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentine bağlı 3 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak tahliye uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:11
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Sur Bölgesine Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Saldırı Uyarısı

İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentine bağlı üç bölge için saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Burc eş-Şimali, Maşuk ve el-Hoş bölgelerini kapsayan haritalar paylaşarak tahliye uyarısında bulundu.

Tahliye Uyarısı ve Saldırı Tehdidi

Adraee, “Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelisiniz.” diyerek, bu bölgelerde Hizbullah unsurlarının bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca, ülkenin güneyine seyahat edilmesinin yasak olduğunu ve bu bölgelere gidecek olanların hayatlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

Hızla Şiddetlenen Çatışmalar

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti dahil birçok bölgeye karşı en şiddetli saldırılarına devam ediyor. Bu süreçte İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişi hayatını kaybetti ve 15 bin 123 kişi yaralandı.

Hizbullah ile Çatışmalar

Hizbullah örgütü, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlediği hava saldırısından sonra misilleme olarak roket ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Ancak, bu saldırılarda İsrail tarafında büyük hasar kaydedilmediği bildirildi.

Sivil Halk Üzerindeki Etkiler

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, yerinden edilen bu kişilerin 610 bininin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Sivillerin güvenliği için acil önlemlerin alınması gerektiği vurgulanırken, bölgedeki gerilim her geçen gün artmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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