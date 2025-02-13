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İsrail Ordusu Lübnan Güneyinde Füze ve Roketatar Cephaneliği İmha Etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ele geçirdiği çok sayıda füze ve roketatarı imha ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:30
İsrail Ordusu Lübnan Güneyinde Füze ve Roketatar Cephaneliği İmha Etti

İsrail Ordusu, Lübnan'da Cephanelik İmhasını Duyurdu

İsrail ordusu, işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde çok sayıda füze ve roketatar içeren bir cephanelik bulduğunu ve imha ettiğini açıkladı.

Cephaneliğin Tespiti

Yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney bölgelerindeki birliklerin engebeli arazide mühimmatların bulunduğu tesisleri tespit ettiği belirtildi. Tespit edilen tesislerde yer alan füze, roketatar ve birçok mühimmattan oluşan cephane ele geçirildi ve bu tesislerin imha edildiği öne sürüldü.

Ateşkes Uyuşmazlığı ve Sonuçları

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" iddia ederek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetmiş ve 267 kişi yaralanmıştır. Ayrıca, çekildiği alanlarda konutlar ve tarım arazileri dahil olmak üzere büyük çapta yıkıma yol açıldığı belirtiliyor.

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