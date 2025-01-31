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İsrail Ordusu, Lübnan ile Ateşkesi Yine İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 15 saldırı gerçekleştirdi, Cumhurbaşkanı Joseph Avn; ordu ve istihbarat yetkilileriyle durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:51
İsrail Ordusu, Lübnan ile Ateşkesi Yine İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarla ateşkesi yine ihlal etti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiği üzere, İsrail ordusunun dün, güneydeki Nebatiye ilinin Mercayun, Bint Cubeyl ve Hasbaya beldelerinde toplam 15 ihlali tespit edildi.

İsrail'in silahlı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda, evler ve binalar bombalanarak imha edildi. Ayrıca bölgede ateş açıldığı ve bir tavuk çiftliğinin yakıldığı bildirildi. Mercayun ilçesine bağlı Tallusa bölgesinde 2 Lübnanlının hafif yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusunun güneydeki komutanı Hasan Avde ve Askeri İstihbarat Başkanı Toni Kahveci ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan’ın güneyinden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla, İsrail ordusunun 26 Ocak tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplamda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin yaralandığı bildirildi.

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