İsrail Ordusu Lübnan'ın Deyr Kifa'sında Silah Deposunu Hedef Aldı

İHA ile iki füze; NNA ve İsrail açıklamaları çatışma iddialarını gündeme taşıdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Deyr Kifa beldesinde bir yapıyı hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre saldırı, İsrail ordusuna ait bir İHA tarafından iki füze atılmasıyla gerçekleştirildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, hedef alınan yapının Hizbullah'a ait bir silah deposu olduğu iddia edildi. Ordunun, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, hedef olarak gösterilen bu sözde silah deposunun bölgedeki varlığının, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği kaydediliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'daki ihlal sayısının 4 bin 300'den fazla olduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü belirtildi.