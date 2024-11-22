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İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 5 köyün sakinlerine acil tahliye çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:53
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı

İsrail Ordusundan Lübnan'a Yeni Boşaltma Talebi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırıları sırasında, bölgedeki 5 köyün sakinlerine acil olarak evlerini boşaltmaları yönünde bir çağrı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah milislerinin varlığını öne sürerek, Mansuriye, İskenderuna, Mecdel Zon, Siyad Evleri Çiftliği ve Hoş köylerindeki sakinlerden tahliye olmalarını istedi.

Adraee, söz konusu köylerdeki halkın Avali Nehrinin kuzeyine gitmesi gerektiğini belirtirken, bölgeye yönelik bir saldırı planlandığına dikkat çekti. Bu durum, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki birçok yerleşim biriminde yaşayanlara sürekli olarak yaptığı bir uyarı niteliği taşıyor.

Söz konusu uyarıların hemen sonrasında, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar ise, bu bölgelerde büyük yıkımlara yol açtı. Bununla birlikte, birçok köy ve beldenin boşaltılması, saldırıların yoğunluğunun artmasıyla daha da hız kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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