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İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Daha Fazla Bölgeden Çekildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeden daha çekildi; Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:21
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Daha Fazla Bölgeden Çekildi

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Daha Fazla Bölgeden Çekildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği en az 4 beldeden daha çekildi. Bu beldelere, Lübnan ordusu tarafından konuşlanma faaliyetleri başladı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Sur kentine bağlı Ras Nakura, Alma eş-Şaab, Tayr Harfa ile Nebatiye'ye bağlı Beyt Lif bölgelerine yerleşmeye başladığı belirtildi.

Ayrıca, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde orta ve batı kesimlerindeki diğer beldelere de konuşlandığı bildirildi. Ancak bu beldelerin isimleri açıklanmadı. İsrail ordusunun bu beldelerden çekilmesiyle birlikte, 27 Kasım 2024 tarihinde varılan ateşkes anlaşması kapsamında çekilen belde sayısı en az 7'ye ulaştı.

Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Ateşkesi Denetleme Komitesi işbirliğinde, İsrail'in çekildiği Nakura bölgesindeki konuşlanmasını tamamlamayı amaçlıyor. Bu süreç, patlamamış savaş mühimmatı temizliği, yolların açılması ve enkaz kaldırma gibi görevleri de içeriyor.

Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, komite üyesi Fransız general ve Lübnan ordusundan bir yetkilinin bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi. Ayrıca, bölge halkına, Lübnan ordusunun konuşlanma süreci tamamlanana dek bölgeye yaklaşmamaları ve ordunun talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu daha önce de, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği El-Hıyam, Şema ve Nakura beldelerinden çekilmişti. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesine yer veriliyor.

Anlaşma uyarınca, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Ancak, İsrail ordusu, ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor. Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM), UNIFIL, Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.

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