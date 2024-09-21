İsrail Ordusu, Lübnan’ın Güneyinde Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik yaptığı hava saldırılarında toplamda 180 noktayı hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu operasyonlar sırasında kullanıma hazır binlerce roket namlusunun imha edildiği belirtildi.

Hedef Alınan Noktalar ve Roketler

Gün boyunca Lübnan’dan İsrail topraklarına doğru yaklaşık 90 roketin fırlatıldığı tespit edildi. Ardından gerçekleştirilen hava saldırıları ile Lübnan’ın güneyindeki 180 hedef vuruldu.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda, Hizbullah’ın üst düzey askeri kadrosundan İbrahim Akil ve eski komutanlardan Ahmed Mahmud Vehbi gibi 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, basın toplantısında saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 çocuk, 7 kadın dahil olmak üzere 37’ye yükseldiğini belirtti. Yaralı sayısının ise 68 olduğunu ekledi.

Ebyad, önceki gün düzenlenen saldırılarda toplam ölü sayısının ise 76’ya çıkmış olduğunu, çağrı cihazlarının ve telsizlerin de hedef alındığını ifade etti.