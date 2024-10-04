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İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki köylerin boşaltılmasını talep etti. Saldırıların kapsamı tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:30
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Gerginlik Artıyor

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzey kısmında bir dizi köy ve beldenin boşaltılmasını istedi.

Bölge Sakinlerine Acil Boşaltma Talebi

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağı" yönündeki açıklamalarına rağmen, ordu sözcüsü Avichay Adraee aracılığıyla yaptığı yazılı duyuruda, günde en az 35 köy ve beldedeki sakinlerinden evlerini derhal terk etmelerini talep etti.

Litani Nehri'nin Kuzeyi Risk Altında

Adraee, özellikle Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılmasını istemesi sonucu, pek çok kişi "Bu yeni bir işgalin başlangıcı mı?" sorusunu sormaya başladı.

Kara Saldırıları ve Sivil Kaybı

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'da Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı kara saldırıları başlattı. 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen çatışmalarda, Lübnan halkının zarar görmesi ise dikkat çekici bir boyut kazandı.

Ölü Sayısı 1411'e Ulaştı

Lübnan yetkililerine göre, 17 Eylül'den bu yana gerçekleşen saldırılarda 1411 kişinin hayatını kaybettiği, bu ölümlerin 104'ünün çocuk ve 194'ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in hava saldırıları ve kara operasyonları ile bölgedeki gergin formlar devam ederken, tarafların gerilimi azaltma niyetleri ise belirsizliğini koruyor.

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