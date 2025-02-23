İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese karşın Lübnan'ın güneyine hava saldırıları gerçekleştirdi. Bölgedeki gelişmeler ve yerel kaynakların bilgileri aktarılıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:27
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub kasabalarının çevresini hedef aldı.

İsrail'in düzenlediği saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada ise "Hizbullah'ın askeri bölgesi" olduğu iddia edilen bir bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

İHA Faaliyetleri ve Törenler

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında bulunduğunu bildirdi. Ancak Lübnan kaynakları, bu İHA'nın Lübnan ordusuna ait olduğunu belirtti.

Bugün, İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in cenaze törenleri düzenleniyor.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü tam olarak sağlayamadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) ise, İsrail'in çekilme sürecini geciktirdiğini belirterek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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