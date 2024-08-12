İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlemiş olduğu hava saldırıları sonucunda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırılar, gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Hava Saldırısının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan sınırındaki Kefr Kila beldesine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı sonrası, yaralılar hastanelere nakledildi.

Devam Eden Gerilim

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, bu saldırılar her gün devam eden "kontrollü çatışmalara" işaret ediyor. Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırları içinde artış gösterdi.

Kefr Kila beldesi, bu süreçte neredeyse her gün saldırılara maruz kalmakta ve bölgedeki gerginlik daha da tırmanmaktadır.