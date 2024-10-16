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İsrail Ordusu, Lübnan'ın Muhaybib Beldesine Saldırı Düzenledi

Lübnan'ın tarihi Muhaybib beldesine yönelik İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısı büyük yıkıma yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:39
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Muhaybib Beldesine Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu, Muhaybib Beldesine Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bulunan tarihi Muhaybib beldesine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda birçok bina bombalandı ve büyük bir yıkım yaşandı.

Belediye Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Muhaybib Belediye Başkanı Kasım Ahmed Cabir, yaptığı açıklamada, "Saldırılar sonucunda kasabada ciddi bir yıkım meydana geldi. Yıkımın boyutunu henüz tam olarak bilemiyoruz," dedi. Cabir, koalisyonun bölge sakinlerinin evlerini terk etmeye mecbur kaldığını da vurguladı.

Tarihi Önem Taşıyan Beldede Tarihî Kalıntılar Bulunmakta

Başkan Cabir, Muhaybib'in tarihî bir yer olduğunu ifade ederek, "Burada Yakup peygamberin oğlu ve Yusuf peygamberin kardeşi Binyamin'in 2100 yıllık makamı bulunmaktadır," açıklamasında bulundu.

İsrail’in Saldırıları ve Sonuçları

8 Ekim tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2,367 kişi hayatını kaybetmiş, 11,088 kişi yaralanmıştır. Bu saldırılar sonucu, Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilmektedir.

Göç ve Yerinden Edilme Krizi

Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı. Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası artarak devam ediyor.

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