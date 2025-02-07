İsrail Ordusu, Lübnan'ın Nebatiye ve Baalbek Bölgelerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinde hava saldırıları düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA tarafından bildirilen habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkedeki Nebatiye ve Baalbek illerini hedef aldı.

Nebatiye iline yaptığı hava saldırısında, Befruh ve Azze beldeleri arasındaki vadinin hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusunun bu bölgede iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Baalbek vilayetinde ise dağlık alanların bombalandığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının ayrıca Raşaya ve Beka bölgelerinde alçak irtifayla uçtuğu bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında, 27 Kasım 2024'te bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Bu ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı.

27 Kasım 2024'ten bu yana geçen 73 gün içinde, İsrail ordusunun güneydeki işgalleri ve ateşkes ihlalleri devam ediyor.