İsrail Ordusu, Lübnan'ın Udeyse Beldesine Girdi

İsrail Ordusu, Udeyse Beldesine İlerliyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Udeyse beldesine girdiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri güneydeki Nebatiye kentine bağlı Udeyse beldesinin içine kadar ilerledi.

Haberde, İsrail askerlerinin hala beldede bulunduğu vurgulandı. Nebatiye'ye bağlı Hula Belediyesi de İsrail'in Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürdüğüne dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Dikkat Çeken Detaylar

İsrail ordusunun, özellikle beldenin doğu kesimlerinde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Düşman askerler beldede uzun bir hendek kazıyor. Siyonist düşman bununla, çekilmediği beş noktanın dışında bir bölgeyi işgal etmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Lübnan makamlarının Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar üzerinden harekete geçmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Ateşkes Anlaşması İhlal Ediliyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sıklıkla anlaşmayı ihlal ettiği belirtiliyor. Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlenen saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi beş noktada varlığını sürdürmeye devam ediyor.