İsrail Ordusu Mugayyir’de Üçüncü Gün Baskın: Zeytinlikler Tahrip, 30'dan Fazla Eve Girildi

İsrail Ordusu Mugayyir’de Üçüncü Gün Baskınlarına Devam Etti

30'dan fazla eve baskın, yollar ve zeytinlikler zarar gördü

İsrail askerleri, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir beldesine yönelik baskınlarını üçüncü gününde de sürdürerek geniş çaplı yıkım ve gözaltılar gerçekleştirdi.

Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, yerel basına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren 30’dan fazla eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin arama yaparak eşyalara zarar verdiğini, araçları tahrip edip sivilleri tehditlerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Naim, baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, beldenin doğusundaki "Refid" bölgesinden başlayarak "Kılason" mevkisine uzanan bir yolu kullanılamaz hale getirdiğini ve binlerce dönümlük zeytinlik alanın tahrip edildiğini söyledi.

Naim ayrıca, askerlerin daha önce de beldenin doğusundaki büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinde geniş çaplı yıkım yaptığını hatırlattı.

Filistinliler ölümle tehdit ediliyor

Saldırılar nedeniyle yüzlerce belde sakini evlerine dönemeyerek çevredeki köylerde gecelemek zorunda kaldı. Naim, bazı belde sakinlerinin cep telefonlarına gelen arama ve mesajlarla ölümle tehdit edildiklerini kaydetti.

Naim, baskınların halkın günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayarak, "Beldenin girişleri günlerdir kapalı tutuluyor. Ambulansların ve sivillerin giriş çıkışına izin verilmiyor. İşgalci İsrail askerleri ayrıca esnafa dükkanlarını kapattırdı ve halkın hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı." dedi.

Ayrıca Naim, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in geçen yıl beldenin doğu girişine çadır kurarak yerleşimcileri Mugayyir'e saldırmaya teşvik ettiğini ve Ben-Gvir'in "köyün yıkılarak sakinlerinin göçe zorlanması gerektiğini savunduğunu" aktardı.