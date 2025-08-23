DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

İsrail Ordusu Mugayyir’de Üçüncü Gün Baskın: Zeytinlikler Tahrip, 30'dan Fazla Eve Girildi

İsrail askerleri Ramallah yakınındaki Mugayyir beldesine üçüncü gün baskın düzenledi; 30'dan fazla eve girildi, yollar ve binlerce dönümlük zeytinlik tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:40
İsrail Ordusu Mugayyir’de Üçüncü Gün Baskın: Zeytinlikler Tahrip, 30'dan Fazla Eve Girildi

İsrail Ordusu Mugayyir’de Üçüncü Gün Baskınlarına Devam Etti

30'dan fazla eve baskın, yollar ve zeytinlikler zarar gördü

İsrail askerleri, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir beldesine yönelik baskınlarını üçüncü gününde de sürdürerek geniş çaplı yıkım ve gözaltılar gerçekleştirdi.

Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, yerel basına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren 30’dan fazla eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin arama yaparak eşyalara zarar verdiğini, araçları tahrip edip sivilleri tehditlerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Naim, baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, beldenin doğusundaki "Refid" bölgesinden başlayarak "Kılason" mevkisine uzanan bir yolu kullanılamaz hale getirdiğini ve binlerce dönümlük zeytinlik alanın tahrip edildiğini söyledi.

Naim ayrıca, askerlerin daha önce de beldenin doğusundaki büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinde geniş çaplı yıkım yaptığını hatırlattı.

Filistinliler ölümle tehdit ediliyor

Saldırılar nedeniyle yüzlerce belde sakini evlerine dönemeyerek çevredeki köylerde gecelemek zorunda kaldı. Naim, bazı belde sakinlerinin cep telefonlarına gelen arama ve mesajlarla ölümle tehdit edildiklerini kaydetti.

Naim, baskınların halkın günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayarak, "Beldenin girişleri günlerdir kapalı tutuluyor. Ambulansların ve sivillerin giriş çıkışına izin verilmiyor. İşgalci İsrail askerleri ayrıca esnafa dükkanlarını kapattırdı ve halkın hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı." dedi.

Ayrıca Naim, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in geçen yıl beldenin doğu girişine çadır kurarak yerleşimcileri Mugayyir'e saldırmaya teşvik ettiğini ve Ben-Gvir'in "köyün yıkılarak sakinlerinin göçe zorlanması gerektiğini savunduğunu" aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
15 Ağustos 2025 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Uluslararası Görüşmeler
3
Türkiye 22 Yılda Ekonomide Dönüşüm: 390 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
4
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını Dronla Görüntülendi
5
Antalya'da Pastanede Silahlı Kavga: Oda Başkanı 2 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
6
Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor
7
Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Günde: Konser, Sergi ve Çocuk Etkinlikleri

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi