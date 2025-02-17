İsrail Ordusu Nablus’ta Baskın Düzenledi: 14 Filistinli Yaralı

İsrail ordusu, Nablus'ta yaptığı baskında 14 Filistinliyi yaraladı; bölgedeki saldırılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:24
İsrail Ordusu Nablus’ta Baskın Düzenledi: 14 Filistinli Yaralı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait bir araca el koydu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri Nablus'un farklı noktalarından gerçekleştirdikleri baskında, Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptı.

Baskınını özellikle Nablus'un Eski Şehir bölgesinde yoğunlaştıran İsrail askerleri, operasyonu tamamlamadan önce 14 Filistinliyi yaraladı. Yaralılar arasında yaşlılar ve çocukların da olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde ise, Filistin topraklarına saldırı düzenleyen İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Duma ve Curiş beldelerine taşlı saldırılar gerçekleştirerek, burada Filistinlilerin evlerine ve araçlarına zarar verdiler.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına operasyonlarını 28. gününe taşırken, Tulkerim ilçesine yönelik saldırıları ise 22. günündedir. Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskınlar da 10. gününü geride bıraktı.

İsrail'in Nablus’ta düzenlediği baskının ardından, 4'ü yaşlı ve çocuk olmak üzere, toplamda 14 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Saldırıları İle İlgili Son Gelişmeler

Gazze’de ateşkesin sağlandığı 19 Ocak Pazar gününden sonra, İsrail ordusu 21 Ocak'ta Cenin’e yönelik "Demir Duvar" isimli bir saldırı başlattı. Saldırılar, 27 Ocak’ta Tulkerim ve 2 Şubat’ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletildi. 8 Şubat’ta Tamun’daki güçler geri çekildi ve 9 Şubat’ta, saldırılar Nur Şems Mülteci Kampı'na da uzandı.

21 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda, 55 Filistinli yaşamını yitirirken, bölgedeki yapılar ve altyapı da büyük oranda tahrip oldu. 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki şiddet olaylarında ise 167'si çocuk olmak üzere toplam 916 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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