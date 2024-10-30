İsrail Ordusu'ndan Baalbek'teki Halk İçin Evlerini Terk Çağrısı

İsrail Ordusu'ndan Uyarı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak, bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi.

Bölge Halkına Çağrı

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformunda yayımladığı bir mesajda, Baalbek ve çevresindeki köylere yönelik saldırıların planlandığını belirtti. Adraee, burada saldırılacak hedefler arasında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen noktaların yer aldığını ifade etti.

Boşaltılması İstenen Yerler

Paylaşılan haritada, dikkat çekilen yerler arasında Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Duris köyü de bulunmaktadır. Adraee, bu alanlardaki halkın mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

Geçmişteki Olaylar

İsrail ordusu, 28 Ekim tarihinde Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bunun yanı sıra, 30 Eylül'de başlatılan kara harekâtları sonucunda Lübnan'da bir milyondan fazla insan yerinden oldu.