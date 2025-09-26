İsrail Ordusu'ndan Gazze'de Rimal ve Liman İçin Tahliye Uyarısı

İsrail Ordusu, Gazze Limanı ve Rimal Mahallesi için saldırı öncesi tahliye uyarısı yayımladı; sözcü Avichay Adraee sivilleri Mevasi'ye gitmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:28
İsrail Ordusu, Gazze kenti sahili ve kentin batısındaki Rimal Mahallesi için saldırı uyarısında bulundu.

Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentindeki bazı noktalar için saldırı öncesi tahliye uyarısı yayımladığını duyurdu.

Adraee paylaşımında, Gazze Limanı ve kentin batısındaki Rimal Mahallesindeki bir binaya saldırı düzenleyeceklerini belirterek, Filistinlilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Güvenli Bölge Çağrısı ve Eleştiriler

İsrail Ordu Sözcüsü ayrıca Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yaptı. Ancak İsrail, 'güvenli bölge' olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'ye sık sık saldırılar düzenliyor.

