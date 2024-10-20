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İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Füze Saldırısı Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzelerin neden olduğu yangınlar ve çatışmalar hakkında detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:49
İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Füze Saldırısı Açıklaması

İsrail Ordusu'ndan Lübnan Füze Saldırısı Bilgisi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Hayfa ve Yukarı Celile bölgelerine 100'den fazla füze fırlatıldığını duyurdu. Düşen bazı füzelerin yangın çıkmasına neden olduğu bildirildi.

Füze Saldırısı Detayları

Yapılan açıklamada, Yukarı Celile bölgesine toplamda 30 füze atıldığı belirtilirken, İsrail hava kuvvetlerinin bazı füzeleri müdahale ettiği, bazılarının ise bölgeye düştüğü ifade edildi. Ayrıca, Lübnan'ın güneyinden atılan 70 füze ile birlikte, Hayfa’ya da 3 füze düşmüş; bunlardan birine müdahale edilmiştir.

Yangınların Sebebi

İtfaiye ekipleri, füzelerin neden olduğu yangınlara müdahale ettiklerini bildirdi. Örneğin, Safed kentinin doğusundaki Rosh Pina bölgesine düşen füzeler nedeniyle birkaç alanda yangın çıktığı belirtildi. Aynı zamanda, Yukarı Celile'deki Amiad bölgesine düşen füzelerin de yangın oluşturduğu haberleri geldi.

İsrail-Lübnan Çatışmalarında Ölü Sayısı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 2 bin 448 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının 104'ü çocuk, 194'ü kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 11 bin 472 kişi yaralanmış durumda. İsrail hükümeti, Lübnan'da yaşanan saldırılar nedeniyle 100 binlerce kişinin yerinden edildiğini değerlendirirken, Lübnan hükümeti, 461 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Hizbullah'ın Yanıtı

Hizbullah, İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle yanıt vermeye devam ediyor. Ancak, bu saldırılarda büyük hasar bildirilmediği ifade ediliyor.

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