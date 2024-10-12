İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Roket Yanıtı: Gelişmeler ve Zayıf Noktalar

İsrail'den Acil Açıklama: Bombalama ve Roket Saldırıları

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve kuzeydeki Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığını tespit etti. Bazı roketlerin engellendiği kaydedilirken, bazılarının ise bölgeye düştüğü belirtildi. Ordunun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda sirenlerin çaldığı birçok yerleşim yeri olduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan Yanıt: Roket ve Dron Saldırıları

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Hayfa'nın kuzeyindeki Zofolon askeri sanayi üssünün çok sayıda roketle hedef alındığı ve Misgav Am yerleşim biriminde bulunan bir askeri grubun bombalandığı duyuruldu. Ayrıca, Hayfa'nın batısındaki Kiryat Eliezer hava savunma üssüne kamikaze dron saldırısı düzenlendiği vurgulandı.

İsrail-Lübnan Çatışmalarında Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında kaç kişinin hayatını kaybettiği konusunda Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplam 2,255 kişi öldü, 10,524 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybetmiştir.

İç Göç ve Zor Durum

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgaları devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.