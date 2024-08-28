İsrail Ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na Girişleri Engelliyor

İsrail'in Müdahalesi Sürüyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na sağlık ekiplerinin girmesine izin vermediğini duyurdu.

Çatışmaların Etkisi

Tulkerim'deki Filistin Kızılayı Müdür Yardımcısı Ahmed Zehran, "Dün akşamdan bu yana İsrail ordusu, Nur Şems Kampı'nın tüm girişlerini kapalı tutuyor ve sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor," şeklinde konuştu.

Acil Durumlar Göz Ardı Ediliyor

Zehran, kamp içerisinde diyaliz hastaları ve doğum vakaları olduğunu belirterek, "İhtiyaç duyan hastaları hastaneye ulaştıramıyoruz," dedi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçmeleri rağmen durumun değişmediğini ekledi.

Ambulanslara Müdahale

İsrail ordusunun Tulkerim'deki hastanelere yönelik kuşatma uyguladığını ve ambulanslarda arama yaparak kimlik kontrolü gerçekleştirdiğine dikkat çeken Zehran, sağlık ekiplerinin işlerindeki aksaklıkları vurguladı.

Geniş Çaplı Saldırılar

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir duyuruda, son 24 saat içinde işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 662 Filistinlinin çeşitli saldırılarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve mülteci kampları, 7 Ekim'den beri yoğun bir şiddet ve sivil halkın aleyhine olan altyapı yıkımına maruz kaldı.