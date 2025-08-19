DOLAR
İsrail Ordusu Ramallah'ta Filistinlilere Ait Ev ve Kafeyi 'Ruhsatsız' Gerekçesiyle Yıktı

Ramallah'ın Beyt Sira beldesinde İsrail ordusu, 'ruhsatsız' gerekçesiyle aynı aileye ait iki daire ve bir kafeyi yıktı; aileler mülk ve temel hizmetlerini kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:48
İsrail Ordusu Ramallah'ta Filistinlilere Ait Ev ve Kafeyi 'Ruhsatsız' Gerekçesiyle Yıktı

İsrail ordusu Ramallah'ta Filistinlilere ait ev ve kafeyi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistinlilere ait bir binayı 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı. El-Beyder Bedevi ve İnsan Hakları Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıkımın İsrail ordusuna ait buldozerlerce Ramallah'ın batısındaki Beyt Sira beldesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıkılan yapı ve ailelerin durumu

Açıklamada, yıkılan binanın aynı aileye ait 2 daire ile bir kafeden oluştuğu, yıkımın altyapı ve temel hizmetlere olumsuz etkilerinin olduğu kaydedildi. Yıkım sonucu bazı ailelerin mülklerini ve temel ihtiyaçlarını kaybettiği ve zor koşullarda yaşamaya mecbur bırakıldığı vurgulandı.

Ayrıca, yıkımların ardından kaygı ve psikolojik stres vakalarının tespit edildiği bildirildi; kuruluş, Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara yönelik bu tür uygulamaların günlük ihlallerin bir parçası olduğunu, sürekli izlendiğini ve belgelendiğini ifade etti.

'Ruhsatsız' Gerekçesi ve Bölge Statüsü

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıkıyor. Yetkililer, Batı Şeria'nın 'C bölgesi'nde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engellerken, Filistinlilerin ruhsat almasının neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria A, B ve C olmak üzere bölgelere ayrılmıştı: A bölgesi nüfusun ve idarenin yoğun olduğu alanları kapsayan %18, B bölgesi %21, C bölgesi ise işgal altındaki Batı Şeria'nın %61ini oluşturuyor. Anlaşma uyarınca A bölgesinin yönetimi Filistin'e, B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e ve güvenliği İsrail'e verilmiş; C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail'de bırakılmıştı.

Bölgede artan baskılar

Metinde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

